Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren şüpheliler yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde bir tarlada Hint keneviri yetiştiren ve evinde 53 kilogram esrar ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beydağ Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karaoba Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı.

Söz konusu tarlada inceleme yapan ekipler, 73 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tarla sahipleri E.K. ve Ö.K'nin evinde yapılan aramalarda ise 53 kilogram esrar bulundu.

Bu kişiler jandarma tarafından gözaltına alındı.

