HABER

Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 04:28 | Son Güncelleme

Beydağ ilçesinde mısır tarlasında Hint keneviri yetiştiren iki kişinin evinde yapılan aramalarda 53 kilogram esrar ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde bir tarlada Hint keneviri yetiştiren ve evinde 53 kilogram esrar ele geçirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beydağ Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karaoba Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı.

Söz konusu tarlada inceleme yapan ekipler, 73 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Tarla sahipleri E.K. ve Ö.K'nin evinde yapılan aramalarda ise 53 kilogram esrar bulundu.

Bu kişiler jandarma tarafından gözaltına alındı.

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılında hayatını kaybedenler anıldı17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Mühendisler Odası'ndan vahim iddia! İstanbul'da sadece 77 toplanma alanı varMühendisler Odası'ndan vahim iddia! İstanbul'da sadece 77 toplanma alanı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beydağ mısır tarlası uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

MAÇ ÖZETİ | LASK Linz 2 - 1 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu)

Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

Zenit 8 - 1 Dinamo Minsk (Maç özeti)

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılında hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Mühendisler Odası'ndan vahim iddia! İstanbul'da sadece 77 toplanma alanı var

Mühendisler Odası'ndan vahim iddia! İstanbul'da sadece 77 toplanma alanı var

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!

Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!

Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

Bayram öncesi son Cuma günü için en güzel Cuma mesajları (kısa)

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.