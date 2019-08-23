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Mısır tarlasından Hint keneviri çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

SAMSUN'da yapılan operasyonda bir kısmı mısır tarlası içinde bulunan toplam 250 kök Hint kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 16 kilo esrar maddesine el konuldu.

Mısır tarlasından Hint keneviri çıktı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da yapılan operasyonda bir kısmı mısır tarlası içinde bulunan toplam 250 kök Hint kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 16 kilo esrar maddesine el konuldu.
Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, Salıpazarı İlçesi’nde yapılan istihbari çalışma sonucunda operasyon düzenlendi. Ayrı noktalarda yapılan aramalarda bir kısmı mısır tarlası içinde olmak üzere toplam 250 kök Hint kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 16 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Mısır tarlasından Hint keneviri çıktıMısır tarlasından Hint keneviri çıktıMısır tarlasından Hint keneviri çıktıMısır tarlasından Hint keneviri çıktı

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