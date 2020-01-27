HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mısır terör listesine medya kuruluşlarını da eklemek istiyor

Mısır terör listesine medya kuruluşlarını da eklemek istiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 19:34 | Son Güncelleme

Mısır'da terörle mücadele yasasının kapsamı genişletilmek isteniyor.

Buna göre Müslüman Kardeşler örgütüne destek veren medya kuruluşlarının da terör listesine alınması planlanıyor.Mısır parlamentosunda ülkedeki terörle mücadele yasasının sertleştirilmesi tartışılıyor. Hazırlanan yeni yasa tasarısıyla hükümetin terör grupları ya da terörü finanse eden gruplara yönelik hukuki tanımlamayı genişletmek istediği belirtiliyor.

Mısır gazetesi El Ahram'ın haberine göre, 2015 yılında kabul edilen yasada yer alan terör grubu listesine eklemeler yapılması da planlanıyor. Habere göre, bu listeye Müslüman Kardeşler'e ait olan ve Katar ile Türkiye'den faaliyet gösteren televizyon kanallarının da alınması görüşülüyor.

Haberde, şiddete çağrı yapan radyo kanalları ve sosyal medya kullanıcılarının da söz konusu terör grupları listesine alınacakları iddia edilddi.

"Terörist" olarak sınıflandırılanlara yaptırımlar

Terörle mücadele yasası kapsamında listede "terörist" olarak sınıflandırılacak kişilerin, devlet yardımlarının da kesilmesi öngörülüyor. Örneğin söz konusu kişiler gıda yardımı alıyorsa, yasa uyarınca bu yardımlar kesilecek.

Ayrıca söz konusu listeye girecek kişilerin pasaportlarının geri alınması, kamudaki görevlerinin sonlandırıması ve siyaset içinde yer almalarının engellenmesi de öngörülüyor. Yine bu listeye girecek kişilerin mal varlıklarının da dondurulacağına yer verildi.

AA'ya baskın düzenlenmişti

Mısır'da Ocak ayı ortasında Anadolu Ajansı'nın Kahire bürosuna baskın düzenlenmişti. Ajansın biri Türk üçü Mısır vatandaşı olan çalışanları gözaltına alınmıştı.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, baskın ve gözaltının gerekçesinin, söz konusu büronun "yalan" ve "olumsuz" bilgi yayması olduğunu belirtmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yazılı açıklamasında olayı kınamış ve büro çalışanlarının serbest bırakılmalarını istemişti.

DW,KNA/GA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Devlet Başkanı Barrow ile başbaşa görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Afganistan'da uçak düştü!

Afganistan'da uçak düştü!

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

Ankara ve İstanbul'da korkutan deprem

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

İmamoğlu'nu hedef aldı! 'Corona virüsünün...'

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

Deprem için dünyadan başsağlığı mesajları

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Korkutan Koronavirüs açıklaması: Bir hafta içinde...

Korkutan Koronavirüs açıklaması: Bir hafta içinde...

Fantezi oyuncağını bilezik sanıp arkadaşına hediye etti!

Fantezi oyuncağını bilezik sanıp arkadaşına hediye etti!

Bulgaristan'da grip alarmı, okullar tatil edildi

Bulgaristan'da grip alarmı, okullar tatil edildi

17. kattan düşüp arabaya çakıldı!

17. kattan düşüp arabaya çakıldı!

Yeni doğmuş bebeğe votka içiren anne-babaya tepki yağıyor!

Yeni doğmuş bebeğe alkol içirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.