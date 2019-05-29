Mısır, terör zanlısı eski subay Aşmavi'yi Hafter'den teslim aldı

KAHİRE (AA) - Libya'da Ekim 2018'de Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından yakalandığı duyurulan terör zanlısı Mısırlı eski subay Hişam Aşmavi, Mısır'a teslim edildi.

Mısır resmi televizyonunda verilen habere göre, orduda eski subaylardan olup terör operasyonlarıyla suçlanan Hişam Aşmavi Kahire'ye teslim edildi.

Haberde, "Libya Ulusal Ordusu'nun (Halife Hafter'e bağlı güçler) terörist Hişam Aşmavi'yi Mısır İstihbaratı'na teslim ettiği" ifadeleri yer aldı.

Bazı yerel medya organlarında "ülkesi aleyhine operasyonlar yapan en tehlikeli terörist" olarak nitelenen Aşmavi'nin askeri bir uçakla Kahire havalimanına getirilişine ilişkin görüntüleri yayınlandı.

Ayrıca, Mısır resmi haber ajansı (MENA) tarafından verilen haberde, Aşmavi'nin Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştiren İstihbarat Başkanı Abbas Kamil tarafından teslim alındığı belirtildi.

Televizyon kanalında verilen ikinci acil haberde de kimliğine ilişkin bilgi verilmeyen ikinci bir teröristin daha Libya tarafından teslim alındığı kaydedildi.