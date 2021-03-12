Mısır - Türkiye ilişkileri - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasında istihbarat ve dışişleri bakanlıkları düzeyinde temasların ön koşulsuz olarak başladığını açıkladı. Anadolu Ajansı ve TRT muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek o kadar kolay olmuyor" ifadelerini kullandı: "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." 'Suudi Arabistan ve BAE olumlu adım atarsa biz de olumlu adım atarız' Çavuşoğlu, "Son zamanlarda Abu Dabi'den daha olumlu mesajlar görüyoruz. Türkiye'ye yönelik olumsuz kampanyaların azaldığını görüyoruz. Bizim zaten onlarla hiçbir derdimiz yok ama onların bize yönelik olumsuz tutumları vardı ama daha ılımlı görüyoruz şu anda." dedi.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'la da "ikili hiçbir probleminin olmadığını" belirten Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da "Adalet arayışıydı, biz hiçbir zaman Suudi Arabistan yönetimini de suçlamadık" dedi: "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan'la arada yazışıyoruz. Suudi Arabistan'la da ilişkilerimizin düzelmemesi için hiçbir sebep yok bize göre. Onlar olumlu adım atarsa biz de olumlu adım atarız. Aynı şey BAE için de geçerli." Doha'daki Suriye toplantısı 'Astana'ya alternatif değil' Doha'da düzenlenen Suriye konulu Katar-Türkiye-Rusya toplantısının bir sonrakinin Türkiye'ye yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Bu çalışma, Cenevre sürecine ya da İran'ın da içinde olduğu Astana sürecine ya da başka süreçlere, başka formattaki toplantılara alternatif değil, tamamlayıcı. Üç ülke olarak birlikte yapabileceğimiz şeyler var sahada, onun için bir araya geldik." dedi. Çavuşoğlu, ABD'nin, Afganistan barış anlaşmasının sonuçlandırılması için Türkiye'nin bir toplantıya ev sahipliği yapması yönündeki önerisiyle ilgili de konuştu: "Hem Taliban, hem müzakere heyeti, yani hükümet tarafı da böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmamızı daha önce bizden istemişlerdi. Tabii, bu toplantıyı tek başımıza yapmayacağız. Burada da Katar sürecine alternatif bir toplantı değil, orayı destekleyici bir toplantı. Kardeş Katar'la da koordinasyon içinde bunu yapacağız, Türkiye'de yapacağız ama bu toplantı sadece bir otel ver, oda ver olmayacak. Amacımız ne? Taliban'la hükümet arasında başlayan müzakerenin sonuç odaklı olarak devam etmesi."