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Mısır: Türkiye'nin sismik araştırması egemenlik haklarımıza saldırı

02.08.2020 12:29 | Son Güncelleme

Mısır, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapmayı planladığı sismik araştırmaların, Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak tanımladığı alanı ihlal etme potansiyeli taşıdığını duyurdu.

Mısır: Türkiye'nin sismik araştırması egemenlik haklarımıza saldırı

Mısır, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapmayı planladığı sismik araştırmaların, Kahire'nin Münhasır Ekonomik Bölge olarak tanımladığı alanı ihlal etme potansiyeli taşıdığını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Türkiye'nin geçen ay yayımladığı Navtex'in (Yazılı Seyir Uyarı Sitstemi) Mısır'ın egemenlik haklarını ihlal ve saldırı" anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıntı verilmedi, ancak potansiyle ihlalin, Navtex'in sekizinci maddesinde olduğu vurgulandı.

Sismik araştırmalar, doğalgaz arama çalışmalarından önceki hazırlıklardan biri.

Türkiye'nin sismik araştırma yapacağını açıklamasından sonra, Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan arasında, bölgedeki doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili gerilim artmıştı.

Ankara, son olarak müzakerelere alan açmak için, sismik araştırmalarına ara verebileceğini söylemişti.

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