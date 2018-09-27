HABER

Mısır Uganda'da 5 baraj inşa edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

Mısır Uganda'da 5 baraj inşa edecek

KAHİRE (AA) - Mısır Uganda'nın farklı bölgelerinde 5 baraj inşası projesine başlandığını duyurdu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Uganda'nın batısındaki Kasese Eyaleti Çevre ve Su Bakanı Sam Sheptoris ile bir araya geldi.

Kasese Eyaleti Çevre ve Su Bakanı Sheptoris, görüşmede yaptığı açıklamada, sel tehlikelerinin önlenmesi için Kahire ile yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ugandalı Bakan ayrıca Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı ile ülkesindeki su kaynakları yönetim sistemleri ve bu alanda çalışanların desteklenmesi, sel ve taşkınlara karşı konulması, tehlikelerin önlenmesi gibi konularda karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Öte yandan Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Abdulati iki ülke sulama bakanlıkları arasındaki teknik işbirliğini sürdürmeyi önemsediklerini ifade etti.

Abdulati halihazırda uygulanan kuyu projelerine ek olarak Uganda'nın farklı bölgelerinde yağmur sularının toplanması için 5 baraj inşa projesinin uygulanmasına başlandığını açıkladı.

Mısırlı Bakan projenin Uganda hükümetinin talebi üzerine, 20 yıldır Kasese Eyaletinin karşılaştığı tehlikelere karşı Mısır'ın desteğiyle teknik ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Etiyopya'nın, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti. Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın yıllık 55,5 milyar metreküp olan ve ülkenin tek su kaynağı durumundaki Nil sularındaki payının muhtemel olumsuz etkilerinden dolayı endişe ediyor. Etiyopya ise barajın özellikle enerji alanında getirisi olacağını, Sudan ve Mısır gibi ülkeler için herhangi bir zarar teşkil etmeyeceğini savunuyor.

PARTNERYüzüne ne yaptırdığı ortaya çıktı! Yüzüne ne yaptırdığı ortaya çıktı!
Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFMÜçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM
Samsun Valisi'nden, Samsung'a çağrıSamsun Valisi'nden, Samsung'a çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baraj inşası baraj inşası projesi mısır Uganda

En Çok Okunan Haberler

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlginizi Çekebilir

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Adnan Oktar destekçilerinden şoke eden video: Seks konusunda avantajlıyız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM

Üçüncü Havalimanı'nın adı ne olacak? CHP'li Pekşen'den ilginç iddia: LTMF - LTFM

Pilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahmin

Pilot Beril Gebeş'in cesedi neden bulunamadı? Hüseyin Başaran'dan dehşete düşüren tahmin

CHP'de aday adaylığı ücretleri belli oldu!

CHP'de aday adaylığı ücretleri belli oldu!

Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.