Mısır Uganda'da 5 baraj inşa edecek

KAHİRE (AA) - Mısır Uganda'nın farklı bölgelerinde 5 baraj inşası projesine başlandığını duyurdu.
Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Uganda'nın batısındaki Kasese Eyaleti Çevre ve Su Bakanı Sam Sheptoris ile bir araya geldi.
Kasese Eyaleti Çevre ve Su Bakanı Sheptoris, görüşmede yaptığı açıklamada, sel tehlikelerinin önlenmesi için Kahire ile yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ugandalı Bakan ayrıca Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı ile ülkesindeki su kaynakları yönetim sistemleri ve bu alanda çalışanların desteklenmesi, sel ve taşkınlara karşı konulması, tehlikelerin önlenmesi gibi konularda karşılıklı bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Öte yandan Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Abdulati iki ülke sulama bakanlıkları arasındaki teknik işbirliğini sürdürmeyi önemsediklerini ifade etti.
Abdulati halihazırda uygulanan kuyu projelerine ek olarak Uganda'nın farklı bölgelerinde yağmur sularının toplanması için 5 baraj inşa projesinin uygulanmasına başlandığını açıkladı.
Mısırlı Bakan projenin Uganda hükümetinin talebi üzerine, 20 yıldır Kasese Eyaletinin karşılaştığı tehlikelere karşı Mısır'ın desteğiyle teknik ikili ilişkiler çerçevesinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Etiyopya'nın, Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti. Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın yıllık 55,5 milyar metreküp olan ve ülkenin tek su kaynağı durumundaki Nil sularındaki payının muhtemel olumsuz etkilerinden dolayı endişe ediyor. Etiyopya ise barajın özellikle enerji alanında getirisi olacağını, Sudan ve Mısır gibi ülkeler için herhangi bir zarar teşkil etmeyeceğini savunuyor.
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