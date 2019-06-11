HABER

Mısır ve ABD'li yetkililer Suriye konusunu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:42 | Son Güncelleme

Mısır ve ABD'li yetkililer Suriye konusunu görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye krizini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Jeffrey, başkent Kahire'de Şukri ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatısındaki son durum, terörist grupların finansman kaynaklarının kurutulması ve Suriye krizinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca çözülmesi konularını ele aldı.

BMGK'nin 2015'te oy birliğiyle kabul ettiği 2254 sayılı kararda, Suriye'de ateşkesin sağlanması ve BM gözetiminde müzakerelerin yürütülmesi çağrısı yapılmıştı.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği son hava saldırılarında 20 sivil yaşamını yitirmişti.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Sincan Belediyesinden sel mağdurlarına destekSincan Belediyesinden sel mağdurlarına destek
Adıyaman’da 54 kişi kene, yılan ve akrep sokmalarından hastanelik olduAdıyaman’da 54 kişi kene, yılan ve akrep sokmalarından hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
James Jeffrey Samih Şükri

En Çok Okunan Haberler

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de tuzak kurdukları babayı öldürüp, oğlunu yaralayan 4 kişi gözaltına alındı

Öyle bir tuzak kurdular ki! Kendilerini jandarma olarak tanıtıp...

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Askerlik teklifi TBMM Genel Kurulu'nda

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Valilikten vatandaşlara yağış uyarısı!

Antalya Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi

Belediye meclisi Suriyelilere plaj yasağı getirmişti! Belediye başkanı son sözünü söyledi

Kastamonu'da korkutan hortum

Korkutan hortum! Vatandaşlara uyarı

İstanbul'da, genç kadın çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

Üç çocuğunun gözleri önünde vahşice öldürüldü! Katili çocuklar söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.