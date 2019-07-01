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Mısır ve Fas Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 23:35 | Son Güncelleme

Mısır ve Fas Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Fas Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şükri resmi ziyaret kapsamında Mısır’a gelen Fas Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Burita ile başkent Kahire’de görüştü.

Şükri ve Burita arasındaki görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular ele alındı.

Bakan Burita’nın ayrıca, Fas Kralı 6’ncı Hasan tarafından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye gönderilen mektubu, Mısırlı mevkidaşına ilettiği kaydedildi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası tanıtım filminde, Fas haritasında Batı Sahra’nın yer almaması nedeniyle iki ülke arasında kriz çıkmış, ardından Mısır yönetimi Fas'tan özür dilemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Fas görüşme mısır

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