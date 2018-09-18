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Mısır ve Güney Kıbrıs Boru Hattı Anlaşması İmzalıyor

18.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

Mısır ve Güney Kıbrıs bir doğalgaz boru hattı anlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor. Anlaşmayla Mısır’a taşınacak doğalgazın burada işlenerek sıvı halde Avrupa ülkelerine aktarılması planlanıyor

Mısır ve Güney Kıbrıs Boru Hattı Anlaşması İmzalıyor

Mısır ve Güney Kıbrıs bir doğalgaz boru hattı anlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor. Anlaşmayla Mısır’a taşınacak doğalgazın burada işlenerek sıvı halde Avrupa ülkelerine aktarılması planlanıyor.

Mısır Petrol Bakanı Tarık el Molla anlaşma kapsamında Kıbrıs açıklarından çıkartılacak doğalgazın Mısır’ın iç pazarında da kullanılacağını belirtti.

Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades’le görüşmesinin ardından Molla bunun sadece Kıbrıs ve Mısır için değil Avrupa için de kazançlı olacağını söyledi.

Kıbrıs Rum Enerji Bakanı Georgios Lakkotrypis Çarşamba günü imzalanması planlanan anlaşmanın bölge için bir ilk olduğunu ve Avrupa’nın enerji güvenliğini destekleyeceğini söyledi.

Lakkotrypis, anlaşmanın emsal teşkil edebileceğini de söyledi.

Anlaşma Afrodit petrol ve doğalgaz sahasından çıkacak bir boru hattının 130 milyar metreküp doğalgazı Mısır’a taşımasını içeriyor. Ancak anlaşma gelecekte ada açıklarında bulunacak başka doğalgaz sahalarına da uyarlanabilecek.

Lakkotrypis, bunun bir Avrupa doğalgaz boru hattı olduğunu çünkü Afrodit’ten Mısır’a taşınacak doğalgazın gerekli anlaşmalar yapıldıktan sonra sıvı formda Avrupa’ya aktarılacağını söyledi.

İtalyan Eni şirketi Kıbrıs’ın güney batısında başka bir doğalgaz sahası buldu. Ancak sahanın boyutları henüz tesbit edilemedi. ExxonMobil, Kıbrıs’ta bu yıl ayrıca bir hidrokarbon arama çalışması yapacak. Fransız Total firması da bölgede doğalgaz arama faaliyetleri yürütmek için lisans aldı.

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