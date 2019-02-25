Mısır ve İtalya Kahire'de ölü bulunan İtalyan genç soruşturmasını görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile İtalyan üniversite öğrencisi Giulio Regeni'nin üç yıl önce Kahire'de ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmadaki son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Şarm eş-Şeyh'teki Avrupa Birliği (AB)-Arap Birliği Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Conte ile bir araya geldi.

Görüşmede, ülkeler arası iş birliği, terör ve düzensiz göçle mücadele için koordineli çalışma, Libya'daki son gelişmeler konuşuldu.

Başkent Kahire'de 3 yıl önce ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni ile ilgili yürütülen soruşturmadaki son gelişmeleri de ele alan ikili, suçluların bulunup adalet önüne çıkarılması için ortak çalışma konusunu değerlendirdi.

- İtalyan öğrenci Regeni'nin öldürülmesi

İngiliz Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bu ülkede bulunduğu sırada 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.