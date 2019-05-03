HABER

Mısır ve Lübnan arasında çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 23:22 | Son Güncelleme

Mısır ve Lübnan arasında çeşitli alanlarda mutabakat zaptı imzalandı

Lübnan ile Mısır arasında enerji, iletişim ve tecrübe paylaşımı başta olmak üzere birçok alanda mutabakat zaptı imzalandı.

İki ülke arasında çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmenin ele alındığı Mısır-Lübnan Yüksek Ortak Komitesi toplantısının ardından Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli ortak basın toplantısı düzenledi.

Lübnan Başbakanı Hariri, "İki ülke arasında elektrik ve sanayi alanında işbirliği konusunda askıda kalan sorunlar çözüldü." dedi. Hariri bu konuda daha fazla ayrıntı vermedi.

Hariri, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin nasıl artırılacağına odaklandıklarını ve bu konudaki engelleri ortadan kaldırmak için çalışmaya karar verdiklerini söyledi.

Mısır Başbakanı Medbuli de iki ülkenin aralarındaki işbirliğini derinleştirmek için çalışacağını ve bu konuda siyasi liderler düzeyinde tam bir fikir birliği olduğunu aktardı.

Mebduli, "İki ülkenin özel sektördeki ortak projelerinin genişletmesi başta olmak üzere gelecek dönemde ekonomik ilişkileri artırmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Mısır'ın önceden enerji ve elektrik konusunda bir tecrübe yaşadığını söyleyen Mebduli, "Bu sorunların ve engellerin üstesinden geldik. Mısırlı şirketler Lübnan’a destek verme konusunda istekli." şeklinde konuştu.

Geniş katılımlı bir heyetle çarşamba günü Lübnan'a gelen Mısır Başbakanı Medbuli, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Lübnanlı mevkidaşı Saad el-Hariri ile görüşmüştü.

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Hollanda 'Kral Günü' Marmaris'te kutlandıHollanda 'Kral Günü' Marmaris'te kutlandı
"Seçilmiş birini darbelerle indirmek, o ülkelere yapılacak en büyük zarar""Seçilmiş birini darbelerle indirmek, o ülkelere yapılacak en büyük zarar"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lübnan mısır

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En acı veda! Yıkıldılar

En acı veda! Yıkıldılar

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Fenerbahçe'nin sert açıklamasına Galatasaray'dan gönderme!

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

Duyan bankaya koşmuştu! Tarih belli oldu

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

AK Parti İl Başkanı istifa etti!

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

Ekrem İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu! Ulaşım ve su indirimi talimatı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

MHP MYK üyeleri kaza yaptı! Yaralılar var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.