Mısır ve Pakistan Akdeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı

KAHİRE (AA) - Mısır ve Pakistan deniz kuvvetleri Akdeniz bölgesel sularında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Temir er-Rifai, resmi Facebook hesabından yayınladığı açıklamada, Mısır ve Pakistan deniz kuvvetlerinin Akdeniz’in bölgesel sularının farklı konumlarında askeri tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tatbikatın ne zaman gerçekleştirildiğine dair bilgi vermeyen Rifai açıklamasında, tatbikatta şüpheli gemilerin teftiş edilmesi, hava indirme, helikopterlerin gemilere iniş-kalkışı ve çıkarma gibi operasyonların gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tatbikat ile bölgede istikrar ve deniz güvenliğinin sağlanması, operasyonel kavramların tanıtımı, tecrübe aktarımı ve operasyon doktrinlerinin birleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı geçen pazar günü Mısır, ABD, Suudi Arabistan, Yunanistan, Ürdün, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Fransa'nın da katıldığı, Mısır’ın kuzey batı bölgesinde "Parlak Yıldız 2018" adlı ortak bir askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Mısır yönetimi son aylarda askeri tatbikatlara ağırlık vermeye başladı. Söz konusu tatbikatlara özellikle ABD, Fransa, Suudi Arabistan ve BAE’nin devamlı katılması dikkati çekiyor.

