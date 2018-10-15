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Mısır ve Rusya "stratejik iş birliği" anlaşmasına hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 21:22 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Moskova ziyaretinde Mısır ve Rusya'nın "kapsamlı stratejik iş birliği" anlaşmasına imza atması bekleniyor

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Rusya ziyaretinde imzalanması beklenen kapsamlı stratejik iş birliği anlaşmasının hazırlıkları yapılıyor.

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır ile yapılacak anlaşmanın hazırlıklarının tamamlanması yönünde talimat verdi.

Putin’in konuyla ilgili talimatında, "Mısır ile kapsamlı stratejik anlaşma" imzalanmasına yönelik Rusya Dışişleri Bakanlığınca sunulan önerinin kabul edildiği ve söz konusu anlaşmanın en üst makamlar tarafından imzalanmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Kremlin'den daha önce yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin 17 Ekim’de görüşeceği duyurulmuştu.

Söz konusu anlaşmanın da Putin-Sisi görüşmesinin ardından yapılması bekleniyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi 3 günlük Rusya ziyareti için bu sabah Moskova’ya gitmişti.

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