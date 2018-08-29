Sudan Dışişleri Bakanı Ahmed de iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin derinliğine vurgu yaparak, tüm alanlarda iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

Sudan'la koordinasyon toplantıları yapılmasının önemli olduğunu belirten Şukri, Hartum'u ziyaret etmeyi temenni ettiğini dile getirdi.

Toplantıda iki ülke bakanları, Etiyopya-Mısır-Sudan arasındaki tartışmalı Hedasi Barajı'yla alakalı müzakereleri, Nil sularının paylaşımı meselesini ve Kızıldeniz'in güvenliğini masaya yatırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Samih Şukri, iki ülke arasındaki Ortak Bakanlık Komitesi toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Sudanlı mevkidaşı Ahmed ile bir araya geldi.

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Sudan Dışişleri Bakanı Ed-Derdiri Muhammed Ahmed, Etiyopya tarafından Nil suları üzerine inşa edilmekte olan tartışmalı Hedasi (Rönesans) Barajı müzakerelerini ele aldı.

Görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

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- Baraj krizi

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan biri olan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşaatına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, 13 Kasım 2017'de başkent Kahire'deki üçlü toplantının ardından askıya alınmıştı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında yürütülen müzakereler sonucu, 6 Mart 2015'te Hedasi Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" imzalanmıştı. Ayrıca Mısır, Etiyopya ve Sudan, 20 Eylül 2016'da Hedasi Barajı projesinde "hidroelektrik üretim sistemi, modelleme, su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören anlaşmaya imza atmıştı.

