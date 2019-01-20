Salih, ancak daha sonra çıkan sonuç bildirgesinde "Su konusu da dahil olmak üzere Sudan Cumhuriyeti'nin uluslararası yasal yükümlülükleri dikkate alınarak" ifadesinin eklendiğini kaydetti.

Salih, dün, zirvenin ev sahibi Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile "Arap gıda güvenliğine verilen önem doğrultusunda özel sektörü, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in girişimiyle ülkesinde sağlanacak projelere yatırım yapmaya davet ediyoruz. Sudan'da gerçekleşecek Arap tarımsal yatırımları, Arap gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor." şeklinde bir madde üzerinde anlaştıkları aktardı.

Sudan Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı Bekri Hasan Salih, yayımlanan sonuç bildirgesine, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in teklifi olarak sunulan maddenin üzerine ekleme yapıldığı gerekçesiyle itiraz etti.

Lübnan'ın başkent Beyrut'ta düzenlenen 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesindeki bir madde, Mısır ve Sudan arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.

Mısır ve Sudan arasındaki su gerginliği, 4. Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne yansıdı.

Maddenin ekleme yapılmadan önceki halinin Sudan tarafından öneri olarak sunulduğunu belirten, ancak devamındaki cümle kendilerine ait olmadığı için bunun çıkarılmasını talep eden Salih, Mısır heyetinden birtakım eklemeler yapılmak istendiğini, ama kendilerinin bunu kabul etmediğini aktardı.

Konuya müdahale eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ise çıkan sonuç bildirgesinin herkesin onayıyla hazırlandığını savunarak, bunun bir kısmını kabul etmemenin mümkün olmadığını söyledi.

Şükri, Sudan Devlet Başkanı Beşir tarafından sunulan öneriyi kayda değer bir çalışma olarak kabul ettikleri ve buna "su konusunda" yapılan eklemenin pek bir etkisi olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ni organize eden komite, yayımlanan sonuç bildirgelerinin geçersiz sayıldığını belirterek, söz konusu maddenin tamamının yer almadığı yeni bir sonuç bildirgesini yayımladı.

Etiyopya'nın 2011'de Nil'in iki kolundan biri olan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşaatına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Sorunun çözülmesi için Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yapılan müzakereler, anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca durdurulmuş ve yeniden başlatılmıştı.

Tamamlandığında 6 bin megavatlık elektrik üretmesi öngörülen, Afrika'nın en büyük barajı olacak projenin toplam maliyetinin yaklaşık 4,8 milyar doları bulması bekleniyor.

