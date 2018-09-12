Mısır ve Suudi Arabistan'dan İdlib görüşmesi

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr'le İdlib meselesini görüştüğü ve ciddi müzakereler aracılığıyla siyasi çözümün hızlandırılmasının önemi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin, 150. Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Suudi Arabistanlı mevkidaşı Cubeyr'le bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı duyuruldu.

Ayrıca açıklamada, görüşmede bakanların Birleşmiş Milletler gözetiminde ciddi müzakereler aracılığıyla siyasi çözümün hızlandırılması ve anayasa komitesinin bir an önce oluşturulması konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

