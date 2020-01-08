Mısır ve Türkiye Libya'da karşı karşıya

Mısır'da Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinden duyulan rahatsızlık büyük.Önce pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, ardından da Mısır Akdeniz'e kıyısı olan dört Avrupa ülkesinin temsilcileri ile çarşamba günü Kahire'de bir araya geleceğini duyurdu. Her iki buluşmanın da gündemi Libya. Libya krizinde etkisini artıran ve bölgede yeni bir oyuncu olarak ortaya çıkan Türkiye ise Kahire'deki toplantıya davet edilmedi. Mısır, Fayiz es-Serrac başbakanlığındaki Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebiyle hafta başında Libya'ya ilk askeri birliklerini gönderen Türkiye'nin tutumundan rahatsız. Kahire'deki hükümet, Türkiye'nin uluslararası bir krize dönüşen Libya'ya asker göndermesini Mısır'ın bir "ulusal güvenlik meselesi" olarak değerlendiriyor. Mısır bu nedenle de Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs'ın dışişleri bakanlarının katılımıyla çarşamba günü gerçekleşecek olan buluşmada Libya'daki krize kapsamlı çözümler bulunmasını istiyor. Libya krizinin taraflarından biri olan Mısır'daki hükümet, kasım ayında Ankara ve Trablus arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Güvenlik ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası anlaşmalarını yasa dışı olarak nitelendirmiş ve Birleşmiş Milletler'e de anlaşmaların reddedilmesi için çağrıda bulunmuştu. Bu anlaşmaları aynı şekilde eleştiren Yunanistan ve Kıbrıs da bu konuda Mısır'la görüş birliği içinde.

Türkiye'nin Libya'daki çıkarları Öte yandan birbirinden tamamen farklı çıkarların karşı karşıya geldiği Libya krizinde, ülkenin iç sorunlarıyla ilgili kaygı duyan ülkelerin sayısı çok az. Konrad Adenauer Vakfı'nın Güney Akdeniz Siyasi Diyalog programının yöneticisi Canan Atılgan, Türkiye'nin Libya'daki girişiminin de Doğu Akdeniz'de geçen yıl bulunan doğal gaz alanlarının kullanımı ile ilgili olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin 2019 yılının başında hayata geçirdiği Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na dahil edilmemişti. Forumda yer alan İsrail, Kıbrıs ve Yunanistan bölgedeki gazı birlikte kullanılır hale getirmeyi amaçlarken, İsrail ayrıca gazın bir bölümünü Mısır'a ulaştırmayı istiyor. Türkiye ise bu paylaşımda hak iddia ettiği gazdan kendisinin yoksun bırakıldığı kanaatinde. Türkiye'nin bu yeraltı zenginliğinden faydalanamama durumuyla karşı karşıya olduğuna ve buna izin vermek istemediğine işaret eden Atılgan, "Ayrıca doğal gaz alanları kullanıma açıldığında, Türkiye'nin Akdeniz'deki hareket özgürlüğü de büyük ölçüde sınırlandırılmış olacak. Türkiye, Libya ile yaptığı anlaşmalarla bir karşı ağırlık oluşturmaya çalışıyor" değerlendirmesini yapıyor.

Mısır'ın endişeleri Mısır'ın Libya'daki Türkiye varlığı ile ilgili kaygısının temeli ise daha çok siyasi. Mısır'ın Türkiye'nin varlığının bölgedeki mezhepsel gerginliği tırmandırmasından endişe ettiğini anlatan Atılgan şöyle devam ediyor: "Türkiye-Mısır ilişkileri 2013 yılından oldukça sıkıntılı. Erdoğan'ın AKP hükümeti, Müslüman Kardeşler'in en güçlü destekçilerinden biri. Erdoğan ayrıca Mısır hükümetini reddettiğini hiçbir zaman gizlemedi. Erdoğan, Mısır hükümetini gayrimeşru ve hukuk dışı olmakla suçluyor." Kahire'nin Erdoğan'ın Müslüman Kardeşler ile ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirmesinden endişelendiğini vurgulayan Atılgan, Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından Abdülfettah el Sisi hükümetinin Müslüman Kardeşler'e şiddet kullanarak müdahalesine ve bu sırada yol açtığı ağır insan hakları ihlallerine değiniyor. Ancak Mısır'ın endişesinin sadece Müslüman Kardeşler ile ilgili tartışmaların canlanması olmadığını kaydeden Mısır merkezli araştırma enstitüsü El Ehram Siyasi ve Strateji Çalışmaları'ndan Muhammed Abdelkader Halil de, "Türkiye'nin Libya'yı cihatçı örgütlerin bir yuvalanma bölgesine dönüştürmek ve bölgede gerilimi daha da artırmak istemesinden de korkuluyor" diye konuşuyor.