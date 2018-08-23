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Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları "Filistin meselesini" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları "Filistin meselesini" görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safadi ile "İsrail ile Filistin arasındaki barış süreci ve müzakerelere yeniden başlanması" konularını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şukri, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, İsrail ile Filistin arasındaki barış süreci ve müzakerelere yeniden başlanması için tarafların teşvik edilmesinin yanı sıra Şukri'nin 5 Ağustos'ta ABD'ye yaptığı ziyaretin sonuçlarını ele aldı.

Görüşmede ayrıca, Filistinlilere yardım konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmesi için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) talep edilen desteğin sağlanması noktasında Mısır ile Ürdün arasındaki koordinasyon ve işbirliği de masaya yatırıldı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle 2014'te durmuştu.

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

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Eymen es-Safadi Filistin israil mısır Samih Şükri

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