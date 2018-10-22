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Mısır ve Ürdün enerji iş birliği konusunda anlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

Mısır ve Ürdün enerji iş birliği konusunda anlaştı

KAHİRE (AA) - Mısır ve Ürdünlü yetkililer başta doğalgaz olmak üzere ortak enerji projelerinde iş birliğini artırma konusunda fikir birliğine vardı.

Mısır Petrol Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Petrol Bakanı Tarık el-Molla Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Başbakanı Ömer er-Rezaz ile bir araya geldi.

Görüşmede enerji alanında ve özellikle de doğalgaz projelerinde iş birliğinin artırılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Öte yandan Ürdün Başbakanı Rezzaz'ın "Mısırlı uzmanların tecrübelerinden istifade etmenin kendileri için son derece önemli olduğunu" dile getirdiği aktarıldı.

İki ülke yetkilileri dün petrol ve doğalgaz üretimi konusunda tecrübe aktarımı, teknoloji transferi ve eğitim alanlarında işbirliğine yönelik bir protokole imza atmıştı. Mısır Petrol Bakanlığı da 2019'da Ürdün'e doğalgaz sevkiyatına başlanacağını duyurmuş ancak sevk edilecek doğalgaz miktarı hakkında detay vermemişti.

Ürdün'e 2004-2012 yıllarında günde 250 milyon metreküp doğalgaz ihracatı yapan Mısır, 2012'de boru hatlarına yapılan bombalı saldırıların ardından söz konusu sevkiyatı durdurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
enerji işbirliği mısır Ürdün

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