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Mısır yönetimi idam cezalarını savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 19:23 | Son Güncelleme

Mısır yönetimi idam cezalarını savundu

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, uluslararası toplumun tepkisini çeken idam cezalarının yasalara aykırı şekilde uygulanmadığını, güvenlik merkezlerinde işkence ve keyfi gözaltıların olmadığını savundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ala Yusuf, BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı Avrupa ülkelerinin Kahire'nin insan hakları dosyasına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

Mısır'da keyfi gözaltı, işkence ve idam cezalarının infazına ilişkin meselelerin yer aldığı bu açıklamaları "iddia" şeklinde nitelendiren Yusuf, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Mısır Anayasası ve hukukunu ihlal edenler tutuklanıyor. İşkence bir suçtur ve bu suçu işleyenler cezalandırılır. Kanun gereği düşünce ve ifade özgürlüğü herkes için garanti altındadır. Medya organları ve sivil toplum örgütleri özgür bir ortamda faaliyet göstermektedir."

İdam cezasının çok ciddi suçlar karşısında infaz edildiğini belirten Yusuf, idamın, "tüm hakimlerin oy birliğiyle kabul etmesi, idam kararının savcılık tarafından temyizi, yargıtay huzurunda yeniden yargılanma, müftünün kişisel kararının gerekliliği" gibi katı yasal güvencelerle sınırlandığını ileri sürdü.

Yusuf, ismini vermediği Avrupa ülkeleri heyetlerinden, insan hakları durumunu değerlendirmeleri sırasında, "kültürel özellikler, ekonomik durum, tam bağımsızlığa sahip yargı sistemlerinin eleştirilmemesi ve tüm ülkeler için tek bir örneği empoze etme çabası" olarak ifade ettiği 4 hususu göz önünde bulundurmalarını istedi.

Uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları, Mısır'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili ciddi eleştirilerde bulunuyor. Mısır yerel makamları da genellikle bu eleştirilerin doğru olmadığını ifade ediyor.

- Sisi döneminde 42 kişi idam edildi

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015'te Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikasta ilişkin davada yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

Son infazlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükselmişti.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 48 sanığın daha Mısır'da infazlarını beklediği belirtiliyor.

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BM idam mısır

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