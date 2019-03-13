Mısır yönetimi idam cezalarını savundu

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, uluslararası toplumun tepkisini çeken idam cezalarının yasalara aykırı şekilde uygulanmadığını, güvenlik merkezlerinde işkence ve keyfi gözaltıların olmadığını savundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ala Yusuf, BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı Avrupa ülkelerinin Kahire'nin insan hakları dosyasına ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

Mısır'da keyfi gözaltı, işkence ve idam cezalarının infazına ilişkin meselelerin yer aldığı bu açıklamaları "iddia" şeklinde nitelendiren Yusuf, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Mısır Anayasası ve hukukunu ihlal edenler tutuklanıyor. İşkence bir suçtur ve bu suçu işleyenler cezalandırılır. Kanun gereği düşünce ve ifade özgürlüğü herkes için garanti altındadır. Medya organları ve sivil toplum örgütleri özgür bir ortamda faaliyet göstermektedir."

İdam cezasının çok ciddi suçlar karşısında infaz edildiğini belirten Yusuf, idamın, "tüm hakimlerin oy birliğiyle kabul etmesi, idam kararının savcılık tarafından temyizi, yargıtay huzurunda yeniden yargılanma, müftünün kişisel kararının gerekliliği" gibi katı yasal güvencelerle sınırlandığını ileri sürdü.