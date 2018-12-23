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Mısır yönetimine "gözaltındaki gazetecinin serbest bırakılması" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 19:56 | Son Güncelleme

Mısır yönetimine "gözaltındaki gazetecinin serbest bırakılması" çağrısı

KAHİRE (AA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, iki yıldır Mısır'da yargı kararı olmaksızın gözaltında tutulan Katar merkezli Al-Jazeera televizyonu çalışanı Mısırlı gazeteci Mahmud Hüseyin Cuma’nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır yasalarına göre maksimum gözaltı süresinin iki yıl olduğu hatırlatılarak, 22 Aralık itibarıyla Cuma’nın iki yıllık süreyi doldurduğu bildirildi.

Cuma'nın kayıtsız şartsız serbest bırakılması istenilen açıklamada, Mısırlı gazeteci hakkındaki suçlamaların kaldırılması istendi.

Al-Jazeera televizyonunda çalışan Mısırlı gazeteci Cuma, 2016 yılında ailesini ziyaret için geldiği Mısır’dan Katar’a dönüşü esnasında Kahire Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

Mısır savcılığı, Cuma'ya "yasa dışı örgüte üye olmak, yalan haber yaymak ve toplumda kötülük tohumları ekmek" gibi suçlamalar yöneltmişti.

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