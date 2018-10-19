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Mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 02:25 | Son Güncelleme

Mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü

SAKARYA/BİLECİK (AA) - Sakarya-Bilecik sınırında mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İznik-Sakarya karayolunda Adapazarı istikametine giden Hasan Baltacı (53) yönetimindeki 10 ACK 97 plakalı mısır yüklü tır, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ericek köyü Pekmezli Rampası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Bursa'nın Mudanya ilçesinden yüklediği mısırı Sakarya'ya götürmek üzere yola çıkan araç sürücüsü Baltacı ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baltacı'nın cesedi daha sonra Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır TIR trafik kazası

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