HABER

Mısır yüklü tır devrildi, kasadaki hububat etrafa saçıldı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

Isparta’da mısır yüklü tırın devrilerek yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, araçtaki hububat ise etrafa saçılarak telef oldu.Olay, gece saat 00.45 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar karayolunun 48.

Isparta’da mısır yüklü tırın devrilerek yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, araçtaki hububat ise etrafa saçılarak telef oldu.
Olay, gece saat 00.45 sıralarında Isparta - Afyonkarahisar karayolunun 48. kilometresinde meydana geldi.
İddiaya göre, Levent Y. (29) idaresindeki 15 NL 460 plakalı mısır yüklü tır, Afyonkarahisar istikametinden Isparta yönüne seyir halinde olduğu sırada, Kaplanlı köyü yol ayrımı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce orta bariyerlere çarpan, ardından savrulan tır, yolun sağına devrilerek yan yattı. Talihsiz kazada tır sürücüsü yaralanırken, aracın kasasında bulunan mısır ise etrafa saçılarak telef oldu. Durumun haber verilmesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıyı daha sonra ambulansla hastaneye sevk ettiler. Kazanın ardından yola saçılan mısır ekiplerce temizlenerek, trafik aksamasından kısmen etkilenen yol ise tekrar trafiğe açıldı.
Öte yandan, kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, tedavisi yapılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
DSP Lideri Aksakal: Türk milletine sallanmaya çalışılan hiçbir parmak sağlam kalmamıştırDSP Lideri Aksakal: Türk milletine sallanmaya çalışılan hiçbir parmak sağlam kalmamıştır
Taksim’de yağmur etkili oluyorTaksim’de yağmur etkili oluyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

ABD Hazine Bakanı: Trump'ın elinde yeni Türkiye yaptırımları listesi var ancak...

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Pentagon'dan 'YPG/PKK' iddialarına yalanlama

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

307 hakim ve savcının görev yeri değişti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İBB'de müdür, görevden alınıp memur olarak atandı

İBB'de müdür, memur olarak atandı

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Metin Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: PKK devleti hayalini TSK 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.