Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs enerji işbirliğini güçlendiriyor

Mısır Dışişleri Bakanı Atina’nın ardından Kıbrıs'a gitti.Doğu Akdeniz, Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine itiraz eden Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs arasında dikkat çeken bir diplomasi trafiğine sahne oluyor.

Dün Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelen Mısır Dışişleri Bakan Sami Şükrü, bugün AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.

Gündem güçlendirilmiş enerji ortaklığı

Kıbrıslı Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Şükrü, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon keşiflerinin iki ülke arasındaki “güçlü ortaklığı” daha da kuvvetlendirdiğini söyledi.

Tüm enerji kaynaklarının kullanımı konusunda Kıbrıs ile işbirliği yapmayı hedeflediklerini açıklayan Şükrü, Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki üçlü ortaklığın bölgesel refah için önemli bir katalizör olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan Şükrü, bu yılın başında oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun yedinci toplantısının önümüzdeki aylarda Mısır’ın ev sahipliğinde yapılacağını açıklarken bu forumun yeni işbirliği yöntemlerinin bulunması ve politikaların koordinasyonuna zemin sağlayacağını kaydetti.