Mısır Zemalik kulübü başkanı Mansur'a medya yasağı

KAHİRE (AA) - Mısır’ın iki büyük futbol kulübünden birisi olan Zemalik’in başkanı Murtada Mansur’a medya yasağı getirildi.

Mısır Medya Koordinasyonu Yüksek Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zemalik Kulübü başkanı Murtada Mansur’un ülkedeki görsel, yazılı ve internet gibi bütün medya organlarına çıkmasının yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, Pramids televizyon kanalının uyarıldığı, kanalda Mısırlı ünlü spor yorumcusu ve spikeri Mithad Şelebi tarafından sunulan “Piramit Akşamı” adlı programın 15 günlüğüne yayınının durdurulduğu aktarıldı.

Mansur hakkındaki yasağın, "Piramit Akşamı" programına 12 ve 27 Eylül tarihlerinde katılan bir konuğun (Murtada Mansur) yetkililer hakkında hakaret içeren cümleler kurması ve ifade özgürlüğü ihlalinde bulunması gibi gerekçelerden dolayı getirildiği kaydedildi.

Sisi yönetimine yakınlığı ile bilinen Zemalik Kulübü Başkanı ve milletvekili Murtada Mansur’a yasak getirilmesi dikkat çekti.

Mısır'da Ehli ve Zemalik olmak üzere Afrika kıtasında önemli başarılara imza atmış iki büyük futbol kulübü bulunuyor. Son yıllarda Ehli daha başarılı bir performans çizerken Mansur yönetimindeki Zemalik'in düşüşe geçtiği gözleniyor.

