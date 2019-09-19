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Mısır'a "Filistinli tutuklular için İsrail'e baskı yapma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 23:36 | Son Güncelleme

Mısır'a "Filistinli tutuklular için İsrail'e baskı yapma" çağrısı

GAZZE (AA) - Filistinli gruplar, Mısır'a, İsrail'e hapishanelerindeki Filistinli tutukluların taleplerini yerine getirmeleri konusunda baskı yapması çağrısında bulundu.

Hamas'ın çağrısı üzerine Filistinli grupların bir araya geldiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FKHC) Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, Mısır'dan "hapishanelerde genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanması, sinyal karıştırıcıların kaldırılması ve Filistinli tutukluların şartlarının iyileştirilmesini öngören anlaşmaya bağlı kalması" için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Mezher, "İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli tutukluların hayatını tehlikeye atmasına ve sinyal karıştırıcı jammerların kaldırılmasında oyalanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Mahkumların tecrit edilmesine asla izin verilemeyeceğini vurgulayan Mezher, düşmanın yapılan anlaşmaya uyması gerektiğini aktardı.

İsrail hapishanelerinde veya hapishaneler dışında gerginliğin tırmandırılmasının yaygın bir durum olduğunu kaydeden Mezher, uluslararası insan hakları kurumlarını ve uluslararası toplumu "İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini durdurmak için acilen" harekete geçmeye çağırdı.

Filistinli tutukluların temsilcilerinin, İsrail Cezaevleri İdaresi ile yaptığı diyalog görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Rimon ve Necef hapishanelerinde yaklaşık 150 Filistinli tutuklu 8 Nisan'da süresiz şekilde açlık grevine başlamıştı. Kısa sürede sayıları 400'e ulaşan Filistinli tutuklular sekiz günün ardından 15 Nisan'da Cezaevleri İdaresi ile açlık grevine son verilmesi yönünde bir ön anlaşmaya varmıştı.

Tutukluların taleplerine ilişkin bu anlaşmanın, "genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, jammerların kaldırılmasını, son saldırıda Necef (Negev) Hapishanesi'nden nakledilenlerin iadesini ve uygulanan para cezasının azaltılmasını" öngördüğü aktarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil mısır

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