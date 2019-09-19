GAZZE (AA) - Filistinli gruplar, Mısır'a, İsrail'e hapishanelerindeki Filistinli tutukluların taleplerini yerine getirmeleri konusunda baskı yapması çağrısında bulundu.

Hamas'ın çağrısı üzerine Filistinli grupların bir araya geldiği toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FKHC) Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, Mısır'dan "hapishanelerde genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanması, sinyal karıştırıcıların kaldırılması ve Filistinli tutukluların şartlarının iyileştirilmesini öngören anlaşmaya bağlı kalması" için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Mezher, "İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli tutukluların hayatını tehlikeye atmasına ve sinyal karıştırıcı jammerların kaldırılmasında oyalanmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Mahkumların tecrit edilmesine asla izin verilemeyeceğini vurgulayan Mezher, düşmanın yapılan anlaşmaya uyması gerektiğini aktardı.

İsrail hapishanelerinde veya hapishaneler dışında gerginliğin tırmandırılmasının yaygın bir durum olduğunu kaydeden Mezher, uluslararası insan hakları kurumlarını ve uluslararası toplumu "İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini durdurmak için acilen" harekete geçmeye çağırdı.