HABER

Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı Abdülmehdi: “Mahcubum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin daveti üzerine bugün Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Musul’daki feribot faciası sırasında ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı için mahcup olduğunu açıkladı.Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ziyaret öncesi yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli milletim hükümet programımı tamamladıkça ülke dışına çıkmayacağıma dair vaatte bulunmuştum.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin daveti üzerine bugün Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Musul’daki feribot faciası sırasında ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı için mahcup olduğunu açıkladı.
Mısır’a gidecek olan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ziyaret öncesi yaptığı yazılı açıklamada, “Değerli milletim hükümet programımı tamamladıkça ülke dışına çıkmayacağıma dair vaatte bulunmuştum. Kardeş Mısır’a Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi tarafından bundan 2 ay önce davet edilmiştim ve 23-24 tarihleri için bütün hazırlıklar tamamlanmış durumda. Ziyarette sadece ikili görüşme değil, Ürdün Kralı’nın da katılacağı üçlü toplantı yapılacak” dedi.
Musul kentindeki Dicle Nehri’nde yaklaşık 100 kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının üzerinden birkaç gün geçmeden Mısır’a gittiği için mahcup olduğunu belirten Abülmehdi, “Özellikle Musul kentindeki feribot kazası ve ülke genelinde 3 günlük yas ilan edilmesinin ardından ülkeyi terk ettiğim için çok mahcubum ancak bu ziyaretin temel amacı Irak ve Iraklılara hizmet etmektir. Tekrar ertelenmesi zor olan bu ziyareti tamamlayıp yarın yeniden yurtta olurum” ifadelerini kullandı.
Irak Başbakanı, açıklamasının sonunda gerek Musul, gerekse ülkenin her yerinde olayları yakından takip etmeye devam edeceğini dile getirdi.
Musul kentindeki eğlence parkında ihmal sonucu batan feribotta çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 100 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi kaybolmuştu.

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Uludere'nin 20 milyon liralık yatırımla çehresi değişti Uludere'nin 20 milyon liralık yatırımla çehresi değişti 
MHP eski il başkanına cami temizleme cezasıMHP eski il başkanına cami temizleme cezası

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Diğer Haberler
Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Son dakika! Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantı çağrısı

Dünyanın gözü kulağı burada olacak!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı

'Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.