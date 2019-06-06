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Mısır’da 10 polisi öldüren 14 militan etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 09:50 | Son Güncelleme

Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sina Yarımadası’nın kuzeyinde 14 militanın öldürüldüğü açıklandı.Bakanlık yaptığı açıklamada militanların El Ariş kentindeki kontrol noktasına yapılan saldırının sorumluları olduğu yönünde göz ardı edilemeyecek kanıtlara sahip olunduğu iddia edildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sina Yarımadası’nın kuzeyinde 14 militanın öldürüldüğü açıklandı.
Bakanlık yaptığı açıklamada militanların El Ariş kentindeki kontrol noktasına yapılan saldırının sorumluları olduğu yönünde göz ardı edilemeyecek kanıtlara sahip olunduğu iddia edildi. Saldırganların takip sırasında, Said bölgesinde terk edilmiş evlerden birine girdikleri, çıkan çatışmada yok edildikleri bildirildi.
Açıklamada polise ateş açan militanların hepsinin öldürüldüğü, teröristlerin yanında 14 silah ve 3 intihar yeleği bulunduğu belirtildi.
Dün, El Ariş’te düzenlenen saldırıda en az 10 polis öldürülmüş, ayrıca çıkan çatışmada en az 5 saldırganın öldürüldüğü açıklanmıştı. Yerel basın ise saldırılardan DEAŞ terör grubunun sorumlu olduğunu iddia etti.
2014 yılında teröristlerin Sina Yarımadası’nda Mısırlı güvenlik görevlilerine saldırmasının ardından olağanüstü hal ilan edilmişti.

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