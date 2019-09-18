Mısır'da 11 sivil hakkında müebbet hapis cezası

KAHİRE (AA) - Mısır mahkemesi, "şiddet olaylarına karışmaktan" suçlu bulduğu 11 sivil hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013 yılındaki emniyet ve hükümet merkezlerine baskın düzenleme ve şiddet olaylarına karışma suçlamasıyla 118'i gıyabi 148 sanığın yargılandığı davanın duruşması Minya Ceza Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, sanıklardan 11'i hakkında müebbet (25 yıl), 106'sı hakkında 15'er yıl, 2'si hakkında 10'ar yıl, 22'si hakkında 5'er yıl, 5'i hakkında 3'er yıl hapis cezası kararı verdi.

Sanıklardan 12 yaşındaki bir çocuğun yaşı nedeniyle başka bir mahkemeye sevk edildiği, diğer bir çocuk hakkında ise 3 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Söz konusu kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

