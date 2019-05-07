HABER

Mısır'da 13 sanık hakkındaki idam kararı onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:31 | Son Güncelleme

Yargıtay "şiddet ve adam öldürme" suçlamalarıyla yargılanan 13 sanık hakkında Giza Ceza Mahkemesi tarafından daha önce verilen idam kararını onadı

KAHİRE (AA)- Mısır'da yüksek mahkeme, medyada "Mısır Askerleri" olarak bilinen davada 13 sanık hakkında daha önce verilen idam kararını onadı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yargıtay "şiddet ve adam öldürme" suçlamalarıyla yargılanan 13 sanık hakkında Giza Ceza Mahkemesi tarafından daha önce verilen idam kararını onadı.

Hükmün nihai olduğu ve Mısır yasalarına göre karara itiraz ve temyiz yollarının tükendiği, sadece Cumhurbaşkanı'nın af etme veya hafifletme yetkisinin bulunduğu bildirildi.

Temmuz 2014'te eski Başsavcı Hişam Berekat, şiddete karışmak ve 6 polis memurunu öldürmek suçlamasıyla söz konusu sanıkların dosyasını ceza mahkemesine göndermişti.

Giza Ceza Mahkemesi, Aralık 2017'de sanıklar hakkında idam kararı vermiş, sanık avukatlarının karara itiraz etmesinin ardından dava aynı mahkemede yeniden görülmüş ancak karar değişmemişti.

Ülkede 2013 yılında kurulan "Mısır Askerleri" örgütü özellikle Sina Yarımadası'nda asker ve ordu mensuplarına saldırılar düzenlemeye başlamış, 2015 yılında da ABD tarafından terör listesine alınmıştı.

Mısır'da Mart 2015 ile Şubat 2019 yılları arasında çoğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu olduğu belirtilen 42 sanık hakkındaki idam kararı infaz edildi. Bütün yargı yolları tükenmiş onlarca sanık da haklarında verilen idam kararının infazını bekliyor.

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
Esenler’de Yusuf Güney’den ilahilerEsenler’de Yusuf Güney’den ilahiler
2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13 Mahkum idam mısır Onay

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Saadet Partisi İstanbul adayından açıklama!

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.