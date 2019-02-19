HABER

Mısır’da 16 terörist öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 12:54 | Son Güncelleme

Mısır İçişleri Bakanlığı, Ariş şehrinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 16 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milli Güvenlik Teşkilatının, Mısır’ın Ariş şehrinde 2 teröristin şehirdeki önemli tesisler ve insanlara saldırı planladığını tespit ettiği, El Ubeyde bölgesinde terk edilmiş bir binada bulunan terörist gruba baskın düzenlendiği, güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.Güvenlik kuvvetlerinin, Abu Eyta bölgesinde inşa edilmekte olan bir binadaki terörist gruba baskın düzenlediği, çıkan çatışma sırasında da 6 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Ariş şehrinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 16 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Milli Güvenlik Teşkilatının, Mısır’ın Ariş şehrinde 2 teröristin şehirdeki önemli tesisler ve insanlara saldırı planladığını tespit ettiği, El Ubeyde bölgesinde terk edilmiş bir binada bulunan terörist gruba baskın düzenlendiği, güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Güvenlik kuvvetlerinin, Abu Eyta bölgesinde inşa edilmekte olan bir binadaki terörist gruba baskın düzenlediği, çıkan çatışma sırasında da 6 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Güvenlik güçlerinin teröristlerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği belirtildi.

Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Bu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklıBu sokakta bir adımla her şey değişiyor! Ezan saatleri bile farklı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.