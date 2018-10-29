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Mısır'da 164 kişi terör listesine eklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 00:04 | Son Güncelleme

Kahire Ceza Mahkemesi, El-Cemaa el-İslamiyye'nin üst düzey yöneticileri başta olmak üzere 164 kişinin terör listesine eklenmesine karar verdi

KAHİRE (AA) - Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi, 164 kişinin ismini terör listesine ekledi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, başkentteki Kahire Ceza Mahkemesi, terör listesine 164 kişinin eklenmesi yönünde karar aldı.

Başta El-Cemaa el-İslamiyye örgütünden üst düzey yöneticilerin olduğu listede, Asım Abdulmacid ve Muhammed el-İslambuli'nin yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat suikastı davasından suçlanan ve uzun süre hapis yatan Tarık ez-Zumur ve muhalif El-İstikbal Partisi Genel Başkanı gazeteci-yazar Mecdi Hüseyin'in bulunduğu kaydedildi.

Mahkemenin, söz konusu kararı, "devletin terörle mücadeleye bağlılığı, belirli bir zaman çizelgesine göre terör örgütlerine yönelik finans kaynaklarını takip etme ile hak ve özgürlükleri garanti etme yükümlülüğü" kapsamında aldığı aktarıldı.

Mısır yasalarına göre, terör listesine alınma adımını, mallarına el konulması ve seyahat yasağı kararları takip ediyor.

Söz konusu kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
El-Cemaa el-İslamiyye listesi mısır terör

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