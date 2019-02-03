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Mısır'da 2 Hristiyan'ı öldüren polisin idam dosyası müftüye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 00:08 | Son Güncelleme

Mısır'da 2 Hristiyan'ı öldüren polisin idam dosyası müftüye gönderildi

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme, bir Hristiyan ile oğlunu aralık ayında El-Minye ilindeki bir kilise önünde öldürmekle suçlanan bir polisin idam dosyasını, görüşü alınmak üzere müftüye gönderdi.

Öldürülen Hristiyanların avukatlarından İhab Remzi, yaptığı basın açıklamasında, Minye Ceza Mahkemesi'nin, Rabi Mustafa isimli polis memurunun idam dosyasını görüşü alınmak üzere müftüye gönderdiğini ifade etti.

Mahkeme ayrıca, hükmün okunması için duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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mısır Minye Ceza Mahkemesi müftü

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