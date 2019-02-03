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Mısır'da 274 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 19:09 | Son Güncelleme

Mısır'da 274 düzensiz göçmen yakalandı

KAHİRE (AA) - Mısır'da, Libya üzerinden Avrupa'ya kaçmayı planlayan 274 düzensiz göçmen yakalandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, emniyet güçleri, ülkenin kuzeyinde, Akdeniz kıyısındaki Mersa Matruh ilinde Libya'ya geçmeye çalışan tamamı Mısırlı 274 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin savcılığa gönderildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa düzensiz göçmen Libya mısır

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