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Mısır’da 3 bin 500 yıllık mezar keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

Mısır’ın Luksor şehrinde arkeolojik incelemeler sonucunda arkeologlar tarafından 3 bin 500 yıllık mezar keşfedildi.Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Nil Nehri’nin batısında arkeolojik incelemeler sonucunda arkeologlar tarafından 3 bin 500 yıllık büyük bir mezarın keşfedildiğini duyurdu.

Mısır’da 3 bin 500 yıllık mezar keşfedildi

Mısır’ın Luksor şehrinde arkeolojik incelemeler sonucunda arkeologlar tarafından 3 bin 500 yıllık mezar keşfedildi.
Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Nil Nehri’nin batısında arkeolojik incelemeler sonucunda arkeologlar tarafından 3 bin 500 yıllık büyük bir mezarın keşfedildiğini duyurdu. Antik mezar içerisinde çeşitli mumya ve heykeller bulundu. Kaya mezarlığın Mısır’ı yaklaşık 3 bin 500 yıl önce yöneten I. Thutmose döneminde yapıldığı belirtiliyor. Önemli bir keşif olduğu belirtilen mezarın içerisinde Djehuty Shed Sou adlı prensin mezarı yer alırken, 18 farklı girişi bulunuyor. 8 ay süren kazının ardından Mısır Tarihi Eserler Genel Sekreteri Mustafa Waziri başkanlığındaki bir ekip tarafından keşfedilen mezar 550 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

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