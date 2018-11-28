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Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 00:04 | Son Güncelleme

Giza kentinde, Antik Mısır'da 12'nci Hanedanlık firavunlarından Nubkaure Amenemhat II’ ye ait piramidin güneydoğusunda yapılan arkeolojik kazılarda 8 mumya bulundu

KAHİRE (AA) - Mısır'ın batısındaki Giza kentinde yapılan arkeolojik kazılarda 3 bin yıl öncesine ait 8 mumya bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Giza kentindeki Dehşur'da, Antik Mısır'da 12'nci Hanedanlık firavunlarından Nubkaure Amenemhat II’ ye (M.Ö.1929–1895) ait piramidin güneydoğusunda yapılan arkeolojik kazılarda bir dizi lahit bulunduğu belirtildi.

Tarihi Eserler Yüksek Kurulu Sekreteri Mustafa Veziri ise yaptığı açıklamada, bölgede ağustos ayında başlayan kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılan lahitlerin içinde 8 mumya bulunduğunu söyledi.

M.Ö 1085-332 yıllarına ait olduğu tahmin edilen mumyalardan 3'ünün iyi durumda olduğunu ifade eden Veziri, konuyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmadı.

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Anahtar Kelimeler:
giza mumya Piramit

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