Mısır'da 3 bin yıllık 'kayıp altın şehir' ortaya çıkartıldı

Mısır'da kum altında kalan 3 bin yıllık bir kent ortaya çıkartıldı. Bu, Tutankamon'un mezarının bulunmasından bu yana en önemli arkeolojik buluşlardan biri olarak tanımlanıyor.

Luksor yakınlarındaki "kayıp altın kentin" keşfini ünlü antik Mısır uzmanı Zahi Hawass duyurdu.

Hawass, Aten adıyla bilinen kentin şu ana dek Mısır'da bulunan en büyük antik şehir olduğunu söyledi.

Aten, kazı çalışmalarının Eylül 2020'de başlamasının ardından ortaya çıkartıldı.

Kentin tarihi, M.Ö 1391'den 1353'e dek tahtta kalan ve Mısır'ın en güçlü firavunlarından biri olarak görülen 3. Amenhotep dönemine kadar uzanıyor.

Kent, Firavun Ay ve Tutankamon dönemlerinde de kullanıldı. Tutankamon'un Krallar Vadisi'ndeki mezarı 1922'de İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından neredeyse hiç bozulmamış halde bulunmuştu.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden Mısırbilim Profesörü Betsy Brian "Bu kayıp kentin bulunması Tutankamon'un mezarından bu yana yapılmış en büyük arkeolojik keşif" dedi.

Brian, kentin "imparatorluğun en müreffeh olduğu dönemde Antik Mısırlılar'ın yaşamına dair nadir ipuçları sunacağını" vurguladı.