HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mısır’da 3 katlı bina çöktü: 5 ölü

Mısır’da 3 katlı bina çöktü: 5 ölü

03.12.2020 10:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır’ın İskenderiye kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, bina altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.Mısır’ın İskenderiye kentindeki Moharam Bek mahallesinde 3 katlı bir bina çöktü.

Mısır’ın İskenderiye kentinde 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, bina altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Mısır’ın İskenderiye kentindeki Moharam Bek mahallesinde 3 katlı bir bina çöktü. Yetkililer, binanın çökmesi sonucunda şu ana kadar 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, bina altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi. İskenderiye Valisi Tümgeneral Muhammed el-Şerif olaya ilişkin açıklamasında, ilk bilgilere göre çöken binanın altında 9 kişiden oluşan 2 ailenin bulunduğunu belirterek, kurtarma çalışmaları kapsamında binadaki gaz, elektrik ve su gibi hizmetlerinin kesildiğini açıkladı.
Çöken binanın eski olduğu ve 2000 yılından bu yana 3 restorasyon kararı verildiği ancak bina sakinleri tarafından uygulanmadığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...Bilim insanları 'anahtar gen'i bulundu! Doğruysa...
Türk bilim insanlarından yeni keşif! Koronavirüse karşı keçi sütü umuduTürk bilim insanlarından yeni keşif! Koronavirüse karşı keçi sütü umudu
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!

En Çok Okunan Haberler

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Pozları olay oldu! Mayoyla karda...

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Uzman çavuş Mehmet Altun Afrin'de şehit oldu

Afrin'den kahreden haber!

Cep telefonuna gelen mesaja ilk başta inanmadı! Hiç gitmediği İstanbul’da otoyol geçiş cezası yedi

Cep telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'den acı haber geldi! Bir sağlıkçı daha koronavirüse yenildi

Bir sağlıkçı daha koronavirüse yenildi

Antalya'da yunusların muhteşem görüntüsü! Gören telefonuna sarıldı

Antalya'da muhteşem görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan karantina açıklaması: 14 günlük süre değişebilir

Bilim Kurulu üyesinden karantina açıklaması: Değişebilir

Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı! Savcı baba da şikayetçi olmuş

Görkem Sertaç Göçmen'in davasında ilginç ayrıntı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.