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Mısır'da 3 sanığın idam kararı onaylandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 23:59 | Son Güncelleme

Mısır'da 3 sanığın idam kararı onaylandı

KAHİRE (AA) - Mısır'da Askeri Yargıtay, 2015 yılında başkent Kahire'de bir emniyet yetkilisini öldürmekle suçlanan 3 kişi hakkındaki idam kararını onayladı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu davada yargılanan sanıkların temyize başvurması üzerine bugün Askeri Yargıtay'da duruşma yapıldı.

Yargıtay, Muhammed Behiyyüddin, Halid Salahaddin ve Usame Abdullah Muhammed isimli sanıklar hakkındaki idam kararı ile aynı davada yargılanan ve daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılan 10 sanık hakkındaki hükmü onayladı. Mahmud Muhammed Said isimli sanığın idam cezası ise müebbet hapse çevrildi.

Kahire Ceza Araştırmaları Müdürlüğü Genel Müfettişi Vail Tahun'un 2015'te öldürülmesi olayına karışmakla suçlanan 52 kişi, Ocak 2016'da Başsavcılık tarafından askeri yargıya sevk edilmişti. Kuzey Kahire Askeri Mahkemesi 17 Ocak 2018'de sanıklardan 8'inin (4'ü gıyabi) idam edilmesine, 17'sinin (7'si gıyabi) müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de gıyaben müebbet hapis cezasına çarptırılanlar arasında yer aldığı davada 26 sanık ise beraat etmiş, Ekim 2016'da vefat eden Müslüman Kardeşler (İhvan) Rehberlik Konseyi üyesi Muhammed Kemal hakkındaki dava da düşmüştü.

- Sisi döneminde 42 kişi idam edildi

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları, 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Son infazlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükselmişti.

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