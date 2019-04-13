Mısır'da 356 düzensiz göçmen yakalandı

KAHİRE (AA) - Mısır'da, Libya üzerinden Avrupa'ya geçmeyi planlayan 356 düzensiz göçmen yakalandı.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, emniyet güçleri, ülkesinin kuzeybatısındaki Matruh ilinde Libya'ya geçmeye çalışan 356 düzensiz göçmeni yakaladı.

Haberde düzensiz göçmenlerin Mısır ya da başka ülkeden olup olmadıklarına dair herhangi bilgi verilmedi.

Libya, mevcut çatışma veya kötü ekonomik şartlar nedeniyle yaşadıkları ülkelerden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin kullandıkları en önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor.

