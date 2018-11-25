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Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 00:59 | Son Güncelleme

Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

KAHİRE (AA) - Mısır'ın El-Uksur ilinde 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nil Nehri'nin batı yakasında 4 bin yıllık firavun mezarı bulunduğu belirtildi.

Mezarın Tanrı Amon'un eşi Mut'un tapınağında mumyalama işleminden sorumlu din adamı Thaw Rakht If'e ait olduğu kaydedildi.

Mezarın duvarlarında aileden bazı isimlerin yazılı olduğu, içinde de 2 tabut ve 2 ahşap heykelin yer aldığı bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca arkeolojik keşifte Amon Tapınağı Vekili görevinde bulunan "Huri" isimli kişiye ait bir mumyanın daha bulunduğu ifade edildi.

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firavun mezarı mısır

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