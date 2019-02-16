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Mısır’da 4 maskeli zanlı kuyumcu dükkanını soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Giza Hadik El Ahram bölgesinde kuyumcuya giren 4 maskeli soyguncu, dükkan sahibini yaraladıktan sonra vitrinde ve 2 tezgahta bulunan çok miktarda altını çalarak dışarıda bekleyen lüks marka bir otomobille kaçtı.Olay, Kahire’nin Giza Hadik El Ahram bölgesinde meydana geldi.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Giza Hadik El Ahram bölgesinde kuyumcuya giren 4 maskeli soyguncu, dükkan sahibini yaraladıktan sonra vitrinde ve 2 tezgahta bulunan çok miktarda altını çalarak dışarıda bekleyen lüks marka bir otomobille kaçtı.
Olay, Kahire’nin Giza Hadik El Ahram bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli soyguncular kuyumcu dükkanına girdiğinde içeride orta yaşlı bir çift alışveriş yapıyordu. Kuyumcu dükkanına giren ilk maskeli zanlı, elindeki silahla etrafa ateş başladı. İki müşteri ve çalışanlar masaların masanın altına girip saklanırken dükkan sahibi eline aldığı bir cisimle silahlı soyguncuya müdahale etti. Silahlı soyguncu da dükkan sahibine ateş ederek karnından yaraladı. Maskeli soyguncu, kuyumcuyu etkisiz hale getirdikten sonra bekleyen 3 arkadaşı da içeri çağırdı. İçeri giren soyguncular vitrindeki ve tezgahtaki altınları ellerindeki torbalara doldurarak dışarıda kendilerini bekleyen araca binerek kaçtı.
Yaşanan bu anlar dükkandaki güvenlik kamerasınca anbean görüntüledi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, soyguncuları yakalamak için çalışmalara başladı.

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