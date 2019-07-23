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Mısır'da 563 mahkuma af

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 21:17 | Son Güncelleme

Mısır'da 563 mahkuma af

KAHİRE (AA) - Mısır'da 23 Temmuz Devrimi'nin yıl dönümü dolayısıyla 563 mahkum hakkında af kararı çıkarıldı.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1952'de gerçekleşen 23 Temmuz Devrimi'nin yıl dönümü münasebetiyle çıkarılan Cumhurbaşkanlığı affıyla 563 hükümlünün serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada serbest bırakılacak kişiler arasında siyasi hükümlülerin olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Bağımsız insan hakları kuruluşları, Mısır'da demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrildiği 3 Temmuz 2013 askeri darbesinin ardından tutuklanan siyasi mahkumların sayısının yaklaşık 40 bin olduğunu tahmin ediyor.

Mısır'da Abdulfettah es-Sisi, göreve geldiği Haziran 2014’ten bu yana defalarca af kararı çıkardı. Ancak birkaç istisna dışında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyesi tutuklular söz konusu aflardan yararlanmadı.

Mısır'da Cemal Abdunnasır ve arkadaşları tarafından ordu içinde kurulan Hür Subaylar Hareketi, 23 Temmuz 1952'de askeri darbe gerçekleştirerek yönetime el koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Affı mısır

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