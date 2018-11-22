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Mısır'da 620 antik paranın yurt dışına kaçırılması engellendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 19:48 | Son Güncelleme

Mısır'da 620 antik paranın yurt dışına kaçırılması engellendi

KAHİRE (AA) - Mısır makamları, gümüş ve bronzdan yapılmış çok sayıda antik paranın yurt dışına kaçırılmasına engel olunduğunu duyurdu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İskenderiye'de yer alan Burc el-Arab Havaalanı'nda bir yolcu, tarihi eser niteliğindeki 620 adet madeni parayı yurt dışına çıkarmaya çalışırken yakalandı.

Mısır Limanlarındaki Tarihi Eser Birimleri Başkanı Hamdi Hemmam, el konulan tarihi eserlerin değerlendirilmesi için bakanlık tarafından özel bir komite kurulduğunu belirtti.

Söz konusu bronz ve gümüş paraların çoğunun antik Greko-Romen, Bizans ve Emeviler dönemlerine ait olduğu aktarıldı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı Ağustos 2017'de yaptığı açıklamada, son 50 yılda yaklaşık 33 bin tarihi eserin kaybolduğunu bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
mısır roma tarihi para

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