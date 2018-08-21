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Mısır'da 621 parça antik para ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 20:55 | Son Güncelleme

Mısır'da 621 parça antik para ele geçirildi

KAHİRE (AA) - Mısır İçişleri Bakanlığı, antik Roma-Yunan dönemine ait 621 parça tarihi eser değeri taşıyan para ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tarihi eserler ve turizm biriminde görevli polislerin, satmak amacıyla elinde 621 parça tarihi eser para bulunan bir kişiyi Şarkıyye ilinde yakaladığı belirtildi.

El konulan tarihi eser paraların antik Roma-Yunan dönemine ait olduğu ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan kişinin de paraları satmak için elinde bulundurduğunu itiraf ettiği aktarıldı.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı Ağustos 2017'de yaptığı açıklamada, son 50 yılda yaklaşık 33 bin tarihi eserin kaybolduğunu bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
antik Yunan dönemi mısır tarihi eser

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