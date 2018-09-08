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Mısır'da 75 Sanığa İdam Cezası Verildi

08.09.2018 21:09 | Son Güncelleme

Mısır’da aralarında önde gelen Müslüman Kardeşler üyelerinin de bulunduğu 75 sanık, çıkarıldıkları mahkemede idam cezasına çarptırıldı. 47 sanık da ömür boyu hapis cezası aldı. Sanıkların çoğu 2013 yılında Müslüman Kardeşler tarafından düzenlenen protesto eylemlerinin kanlı bir biçimde bastırılması sırasında tutuklanmıştı

Mısır'da 75 Sanığa İdam Cezası Verildi

Mısır’da aralarında önde gelen Müslüman Kardeşler üyelerinin de bulunduğu 75 sanık, çıkarıldıkları mahkemede idam cezasına çarptırıldı. 47 sanık da ömür boyu hapis cezası aldı.

Sanıkların çoğu 2013 yılında Müslüman Kardeşler tarafından düzenlenen protesto eylemlerinin kanlı bir biçimde bastırılması sırasında tutuklanmıştı. Göstericiler, dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle görevden alınmasını protesto ediyordu.

Sanıkların temyize gitme hakkı bulunuyor.

Başta Uluslararası Af Örgütü olmak üzere insan hakları örgütleri, duruşmayı “yüz karası ve Mısır anayasasının ihlali” olarak niteledi.

Af Örgütü ayrıca 2013 yılındaki protesto eylemlerinin bastırılması sırasında 900’e yakın kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak güvenlik kuvvetlerinden kimsenin sorumlu tutulmadığına dikkati çekti.

Mısır parlamentosu, geçen yıl çıkardığı bir yasayla, 2013 yılında Kahire’nin Rebaa ve El Nahda semtlerindeki protestoların kanlı bir şekilde bastırılması olaylarına karışan ordu ve emniyet mensuplarına ceza muafiyeti verdi.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Siyaset Sosyolojisi profesörlerinden Sait Sadık, mahkeme tarafından verilen idam cezalarının infaz edilmesini beklemediğini, hükümetin terörle mücadele stratejisi çerçevesinde bu sanıkları hapis tutmaya devam edeceğini söyledi.

Mısır hükümeti, 2013’teki olaylarda güvenlik kuvvetlerinin protestocuların saldırısına uğradığını savunuyor.

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