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Mısır'da 83 antik mezar bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

 Mısır Eski Eserler Bakanlığı, bir grup arkeoloğun, ülkenin Dekahliye kentindeki Kom el-Khaljan bölgesinde 83 antik mezar bulduğunu duyurdu.

Eski Eserler Yüksek Kuruluna bağlı Mısır arkeoloji görevi, kazı çalışmaları sırasında 83 yeni antik mezar ortaya çıkardı.

Eski Eserler Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Mustafa Waziri, yeni bulunan bu 83 mezardan 80'inin tarihinin Bhutto medeniyeti ya da Aşağı Mısır olarak bilinen M.Ö dördüncü binyılın ilk yarısına kadar eskiye dayandığını belirtti.

Ayrıca, Waziri mezarların oval şeklinde kil tabut içerdiğini ve yanında birkaç da eşya bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Eski Eserler Yüksek Kurulu Mısır Eski Eserler Sektörü Başkanı Ayman Ashmawi ise bulunan eşyalar arasında bir ya da birden fazla deniz istiridyesi ile el yapımı kil kapların da bulunduğunu belirtti.

Ashmawi, diğer 3 mezarlığın tarihinin Naqada III dönemine dayandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
mısır mezar

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