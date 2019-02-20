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Mısır’da 9 kişi savcıyı öldürdükleri suçlamasıyla idam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

Mısır Emniyet yetkilileri, 2015 yılında üst düzey bir savcıyı öldürdükleri gerekçesiyle Müslüman Kardeşler teşkilatına mensup 9 kişinin idam edildiğini açıkladı.İdam edilen 9 kişinin, Mısır’da son çeyrek asırda öldürülen en üst düzel bir devlet yetkilisi olan savcı Hişam Bereket’e bombalı saldırı düzenlemekten suçlu bulunduğu açıklandı.

Mısır Emniyet yetkilileri, 2015 yılında üst düzey bir savcıyı öldürdükleri gerekçesiyle Müslüman Kardeşler teşkilatına mensup 9 kişinin idam edildiğini açıkladı.
İdam edilen 9 kişinin, Mısır’da son çeyrek asırda öldürülen en üst düzel bir devlet yetkilisi olan savcı Hişam Bereket’e bombalı saldırı düzenlemekten suçlu bulunduğu açıklandı. Hişam Bereket’in aynı zamanda seçimle gelen Mısır Devlet Başkanı olan Muhammed Mursi’nin şimdiki Mısır Devlet Başkanı olan Abdulfettah Sisi tarafından 2013’te devrilmesinden sonraki en üst seviyedeki devlet görevlisi olduğuna dikkat çekildi.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer idam edilenlerin akrabalarının cesetleri Kahire morgundan aldıklarını söyledi. Mısır’da bu yıl başından bu yana toplam 15 kişinin idam edildiği kaydedildi.
Uluslararası Af Teşkilatı, dün Mısır hükümetine, sanıkların zorla kaybedildiği ve işkence altında itirafa zorlandıklarını söyledikleri için idamlarının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

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