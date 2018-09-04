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Mısır’da ABD Büyükelçiliği Yakınında Bombalı Zanlı

04.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

Mısır polisi, Kahire’de, ABD Büyükelçiliği binası yakınlarında ev yapımı bomba taşıyan bir kişiyi yakaladı

Mısır’da ABD Büyükelçiliği Yakınında Bombalı Zanlı

Mısır polisi, Kahire’de, ABD Büyükelçiliği binası yakınlarında ev yapımı bomba taşıyan bir kişiyi yakaladı.

Yetkililer, zanlıyı Amerikan ve İngiliz büyükelçiliklerini çevreleyen beton duvarların dışında yakaladıklarını belirtti.

Amerikan Büyükelçiliği, Twitter’dan paylaştığı duyuruda, olaydan haberdar olduklarını ve Amerikan vatandaşlarının büyükelçilik yakınlarından uzak durmasını tavsiye ettiklerini söyledi.

Büyükelçiliği çevreleyen bölge oldukça yoğun koruma altında tutuluyor. Çok sayıda polisin bulunduğu bölgede, beton bariyerlerde trafiği kontrol amaçlı kullanılıyor.

Amerikan ve İngiliz büyükelçilikleri aynı sokakta bulunuyor.

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